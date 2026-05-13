Pensión para personas con discapacidad es justicia social: Gobernadora Yeraldine Bonilla

Culiacán, Sinaloa, a 13 de mayo de 2026.- Al encabezar la entrega de un nuevo paquete de 800 Tarjetas del Bienestar destinadas al Programa de Pensión para Personas con Discapacidad, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que ello representa una tarea humanista y de justicia social para este grupo vulnerable de la sociedad, para que puedan desarrollar una vida digna.

La mandataria estatal hizo esta entrega acompañada del delegado de los Programas del Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García; y de la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”, donde se dieron cita estas 800 beneficiadas y beneficiados, que forman parte de un nuevo paquete de 8 mil 607 nuevos afiliados al programa en todo el estado que habrán de incorporarse en este año, con lo cual el padrón pasará de 72 mil 150 a 80 mil 757 personas en total, con rangos de edad desde los 0 hasta los 64 años.

La gobernadora Yeraldine Bonilla recordó que Sinaloa fue el estado pionero en hacer universal esta pensión para personas con discapacidad, que anteriormente se otorgaba para las personas entre 0 y 29 años, pero que por iniciativa del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se incluyó al grupo de personas entre los 30 y los 64 años de edad, pues a partir de los 65 años, todas las personas ya son acreedoras a la pensión de adultos mayores, que es un derecho constitucional.

Cabe destacar que esta política pública de universalidad de la pensión para personas con discapacidad, representa un esfuerzo presupuestal de 340 millones de pesos anualmente para el Gobierno del Estado.

“Hemos realizado importantes esfuerzos para convertirnos en la primera entidad federativa donde el apoyo a las personas con discapacidad alcanzó la condición de universal. Aquí quiero decirles que el gobierno del gobernador con licencia, Rubén Roha Moya fue quien por primera vez en el país realizó el apoyo universal para personas con discapacidad desde 0 hasta 64 años”, reconoció.

La gobernadora añadió que así como se apoya a este grupo vulnerable, también se apoya a adultos mayores, jóvenes estudiantes, madres solteras, campesinos de la zona serrana, así como micros y pequeños comerciantes.

“Esto no es otra cosa que poner las instituciones y recursos de la Nación y de Sinaloa, al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó.

Por su parte, el delegado de los Programas del Bienestar, Ángel Ulises Piña, explicó que esta pensión consiste en un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, que se depositan de manera directa y sin intermediarios en sus Tarjetas del Banco del Bienestar.

“Esta pensión sin duda viene a dignificar y a mejorar la calidad de vida, porque muchos de ustedes se van a apoyar con este recurso para comprar sus medicamentos, pagar sus terapias, comprar alimentos, o priorizar las necesidades que tengan como personas con discapacidad”, dijo.

A nombre de los beneficiados, hizo uso de la voz el señor Marcos Ley Arrellano, quien agradeció este apoyo, que a ellos les sirve para cubrir sus necesidades. “Gracias gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, también gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Ulises Piña García, porque esto además de ser un apoyo económico, también nosotros debemos dar nuestra responsabilidad en ayudar al gobierno para la paz y el bienestar, y el desarrollo económico y cultural”.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien señaló que este acto de entrega de apoyos para personas con discapacidad, representa el respaldo a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras para ejercer plenamente sus derechos.

“No se trata únicamente de un apoyo económico, sino de un paso hacia una sociedad más incluyente, más solidaria y más humana”, aseguró.