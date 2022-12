$!Pepenadores de Culiacán protestan contra posible privatización del basurón

La manifestación inició en la plazuela Álvaro Obregón, lugar al que acudió el Secretario del Ayuntamiento, Leobardo Gallardo Beltrán, y el director de Servicios Públicos, Alfonso Arce, los funcionarios dialogaron con los manifestantes y explicaron que no hay intenciones de privatización, por lo que su trabajo y fuente de ingresos no está en riesgo.

“Amenaza de privatización no la hay, no la habido y ya platicamos aquí con el señor en una reunión previa, no ha habido ni hay por haber en esta administración tema de privatizar, de hecho se han acercado (empresas), pero ha sido un no, en nuestra administración ha sido un no”, informó el Secretario del Ayuntamiento.

“Eso ya se platicó, no hay privatización en esta administración, no la va a haber”.