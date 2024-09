“Desde el día martes se paró las compras porque aparte no estuvo cayendo casi basura porque los recolectores no estaban pasando por las casas entonces era menos basura la que caía. Está complicada la cosa, ellos viven al día”, menciona Esmeralda Quiñones, activista cercana al grupo de trabajadores de la pepena.

Con la crisis de seguridad y la situación económica que viven las personas que trabajan en la pepena el comedor ha tenido que operar al máximo de su capacidad, lo que ha ido mermando la comida almacenada.

“Y aunque las cosas vuelvan a la normalidad no se va a recuperar lo que se perdió, los días sin trabajar donde la gente se tuvo que endeudar, donde la gente no pagó deudas atrasadas, y pues en el comedor hoy tuvimos que empeñar algo para acompletar las comidas ya que nada más tenemos legumbres y sopas, pero nos faltan purés, nos faltan muchísimas cosas, tortillas, comprar agua. Hoy casi no estamos cobrando cuota de recuperación porque sabemos que la gente no tiene”, menciona Esmeralda.

Por esta situación la activista solicita a las personas que deseen apoyar a la comunidad de pepenadores de Culiacán se acerquen para donaciones en especie.

“Si alguien nos puede ayudar con alguna donación de alimento que tenga en su casa sería muy bien recibido, aunque sabemos de antemano que las personas la están pasando mal, que están batallando, y más porque la mayoría de las personas viven al día, entonces las personas que más lo necesitan la están pasando mal y no somos la única situación en Culiacán, Sinaloa, pero ojalá las cosas cambien, que mejoren”, dice.

El comedor comunitario abastece al día con alimentos calientes a más de 150 personas.

Para ayudar

El número telefónico de Esmeralda Quiñones es el 667 658 1633