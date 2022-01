$!Pepenadores y STASAC llegan a acuerdos con el Gobierno de Culiacán; manifestaciones se levantan y dejan libre la Obregón

MANIFESTACIÓN DE PEPENADORES

Desde el pasado lunes, un grupo de más de doscientas personas que se desenvuelven como trabajadores informales en el relleno sanitario municipal tomaron la avenida Álvaro Obregón, bloqueándola en el tramo de la calle Benito Juárez hasta la Mariano Escobedo.

Este plantón se mantuvo tres días y dos noches, pues el representante de los pepenadores aseguró que el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro no se había mostrado dispuesto en atenderles.

“Buscando un posible acercamiento con el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, ante la amenaza que él mismo ya dijo que ya tiene todo listo para privatizar la basura y el riesgo de ahorita es muy latente para más de 500 familias que viven en el relleno sanitario de pepenadores y pepenadoras”, dijo Miguel Ángel García Leyva, quien se presentó ante medios de comunicación como el representante legal de la Cooperativa de Pepenadores Progreso.

Estrada Ferreiro los recibió en el salón de Cabildo, donde estuvieron representantes jurídicos del Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahúan, personal de la Policía Municipal, medios de comunicación y una comisión de pepenadores acompañada del defensor de derechos humanos, Óscar Loza Ochoa.

Al comenzar el encuentro el Presidente Municipal les advirtió a los trabajadores del relleno sanitario que les dejaría hablar, pero de ser interrumpido en su discurso la reunión se acabaría. Además, usó expresiones peyorativas en contra de los pepenadores.

“Nada más quiero pedirles que cuando yo hable no me interrumpan, porque se acaba la reunión. Si quisiéramos, toda aquella persona que esta incumpliendo la Ley debe de tener consecuencia. Sabemos que es gente ignorante y que no conoce la Ley. Es gente que no sabe ni a qué viene”, dijo, señalando que el plantón fue ilegal, pues se impide el libre tránsito.

Ante estos señalamientos realizados por el Alcalde, Loza Ochoa intervino en representación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.

“Yo creo que debemos modificar un poco la forma del discurso, la forma es fondo. La forma del discurso tiene que ser diferente si nos sentamos a dialogar, lo digo por usted y por aquí los compañeros. Lo que plantea la Cuarta Transformación es la socialización, no la privatización”, defendió el activista.

El Alcalde aseguró que el privatizar el relleno sanitario no se contempla dentro de los planes inmediatos del Ayuntamiento, sin embargo contratar a una empresa privada para el manejo de residuos solidos es una necesidad en una ciudad como Culiacán.

“Lo que se ha venido considerando es acatar las normas internacionales en carácter obligatorio, que la Organización Mundial de la Salud ha emitido a los gobiernos para el manejo y procesamiento de los residuos sólidos, una circunstancia que tarde o temprano debemos atender como parte de las estrategias implementadas a favor del bienestar de la población”, dijo.

“Jamás hemos negado su acceso al basurón, ustedes como cualquier otra persona pueden ingresar; por esta razón, no concebimos la necesidad que tuvieron para manifestarse cerrando la avenida Obregón y afectando a terceros que no tienen la culpa de su falta de organización y/o desconocimiento de los temas”

La reunión concluyó con la promesa del Presidente Municipal a los trabajadores irregulares del basurón de cumplir con el pliego petitorio presentado, el cual consta de cinco puntos: la Carta de Anuencia para el periodo 2021-2024, que el Gobierno de Culiacán atienda el espacio del relleno sanitario para garantizarle al espacio una vida útil más larga, la instalación de mesas de trabajo entre pepenadores y autoridades municipales, la atención por parte de autoridades de seguridad en la zona, brigadas de salud para pepenadores y sus familias.

Después del encuentro, los pepenadores se retiraron y comenzó el flujo vehicular por la Avenida Álvaro Obregón.