$!Pequeños vampiros, brujas y superhéroes piden Halloween en Culiacán

CULIACÁN._ Niñas, niños y jóvenes salieron a pedir dulces este viernes 31 de octubre en el Centro de Culiacán, como parte de las celebraciones de Halloween. Desde la tarde se observó la presencia de familias recorriendo el Mercado Garmendia, así como calles y locales de la zona, donde comerciantes y transeúntes participaron en la entrega de golosinas.









Los pequeños, disfrazados de brujas, zombies, vampiros, superhéroes o esqueletos, recorrieron las calles de la ciudad. Por la festividad, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil llamó a la población a evitar hacer apología del delito en sus festejos ante el contexto de violencia que atraviesa Culiacán.









En ese sentido, resaltó que desde las tradiciones se debe fomentar una cultura distinta. Asimismo, en días previos, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal exhortó a la ciudadanía a “evitar adornos, disfraces o representaciones que puedan generar alarma, o que por su naturaleza, promuevan o normalicen la apología del delito”.