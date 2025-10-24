Percepción de inseguridad en Culiacán es por exposición mediática, defiende Gobierno de Sinaloa

La percepción de seguridad en Culiacán, ciudad donde la población se siente más insegura, está influenciada por la exposición mediática de los hechos violentos, defendió el Gobierno del Estado de Sinaloa.

Esto tras la publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, en la que el 88.3 por ciento de la población adulta en Culiacán manifestó sentirse insegura.

El Subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez López, aseguró que la difusión que ha tenido la ola de violencia en el último año ha abonado a que impacte más en la ciudadanía.

“Incluye no solamente los delitos, sino también la exposición mediática, la difusión en redes de hechos que tienen impacto y además que todos los hechos de violencia dejan una huella en la sociedad”, respondió.

Afirmó que los delitos en el Estado mantienen una tendencia a la baja, situación que permitió una disminución en la percepción de inseguridad en Los Mochis y Mazatlán.

No obstante, advirtió que por el daño generado a la moral ciudadana este año, la percepción se recuperará de a poco.

“Los delitos vienen a la baja, tienen varios meses que vienen a la baja y la percepción es algo que gradualmente se irá recuperando”.

“No necesariamente coincide con la percepción”, afirmó Jiménez López.