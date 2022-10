Perciben afiliados al PAS 63% de la nómina de la UAS

Los universitarios afiliados al Partido Sinaloense (PAS), fundado por el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, perciben el 63 por ciento del total de la nómina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que equivale a poco más de 105 millones de pesos mensuales.

El PAS fue fundado el 14 de agosto de 2012 y desde entonces, una gran cantidad de universitarios se han sumado a sus filas y han participado como candidatos por esas siglas. Los rectores en turno han negado siempre que exista algún tipo de afiliación obligatoria o que se desvíen recursos de la universidad a actividades proselitistas; sin embargo, los datos muestran cómo el pasismo es cada vez más dominante en la estructura universitaria en todos los niveles del escalafón.





Rectores, directores e investigadores en el padrón del PAS

De los sueldos más altos y en orden descendente, se encuentran afiliados al PAS el actual Rector de la Universidad, Jesús Madueña Molina, desde su fundación en agosto de 2012; el también ex rector Víctor Antonio Corrales Burgueño desde el año 2020; el Coordinador de la Zona Sur, Rafael Mendoza Zataráin en 2012; y el director general de la Secretaría Académica, Jorge Milán Carrillo desde 2012. Muchos de ellos no aparecieron en el padrón fundacional que se hizo público entonces, pero hoy se conoce su afiliación con fecha precisa.

En total, de las 31 personas que perciben sueldos superiores a 80 mil pesos mensuales y que ocupan las principales posiciones de liderazgo en la casa rosalina, 25 de ellas son militantes pasistas en diversos puestos de rectoría, direcciones generales, profesores investigadores y direcciones nivel “C”.





Las críticas de Rocha Moya

Apenas el 18 de agosto pasado, el gobernador Rubén Rocha Moya, también ex rector de la UAS, criticó que el Partido Sinaloense tuviera copada la estructura universitaria: “Lo que quiero decirles es que lo que comenté el lunes, pues es cierto, no vale la simulación y para qué firman un documento, un desplegado, donde todos los que firman están registrados como miembros del PAS, de 65 funcionarios, 53 son del PAS, de 96 facultades, casi todas, o las 103, 96 son del PAS, esto un poco para responder, no es que aquí hay muchos de Morena y ha de haber del PRI y así, pero el PAS tiene copada la estructura de gobierno (de la UAS)”.

Además, aprovechó para mandarle un mensaje al Rector Madueña: “Pedirle que sea el Rector el que nombre su gabinete y que no sea el líder moral del PAS, porque eso se llama violación a la autonomía universitaria”.





