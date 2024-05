“En esa ocasión le dije a mi hijo: ‘Tu papá no llega, márcale’. Y le marca a su celular y me dice: ‘Mamá, el celular está fuera de servicio’. Estuvimos ahí hasta las 10:00 esperando y no llegó. Me la llevé toda la noche marcando, ya como a las 6:00 de la mañana me dirigí al cuarto de mi hijo y ya estaba levantado, amarrando sus agujetas, y me dijo: ‘No llegó mi papá’”, mencionó.

Ramón Ángeles no ha sido localizado, pero Estela compartió que sabe no lo localizará con vida.

“Solo quiero encontrar sus restos para tener un lugar donde llorar”, dijo.

Por su parte, Priscila Pacheco, hija del periodista Francisco Pacheco, asesinado el 25 de abril de 2016 en Taxco, Guerrero, expuso la censura por elección en la que se protegen las y los periodistas después del asesinato de un miembro del gremio.

“Estuvimos meses encerrados, nos autocensuramos, al día de hoy ya no cubrimos nota roja, ya no hacemos critica a los gobiernos municipales por temor a que nos pueda pasar lo mismo que a mi padre”, dijo.

María Teresa González, esposa de Gregorio Rodríguez, asesinado cuando cenaba con sus dos hijos en Escuinapa, el 28 de noviembre de 2004, señaló que en su momento fue víctima de acoso y de intento de abuso sexual, al encontrarse vulnerable por el asesinato de su esposo.

“Sí estaba vulnerable y necesitada, pero lo emocional no tiene que ver con lo sexual”, condenó.

Señaló que su victimarios fueron personas que consideraba cercanas y en las que buscó refugiarse después del asesinato de su esposo.

El conversatorio fue modulado por Griselda Triana, periodista y viuda de Javier Valdez Cárdenas, quien fue asesinado el 15 de mayo de 2027 en Culiacán.

El atentado que acabó con la vida del periodista sinaloense ocurrió a la luz del día y frente al edificio en donde se encuentra el Semanario Ríodoce, del cual era socio y fundador.

Por su asesinato se encuentran en prisión dos personas, pues un tercer autor material fue asesinado. El autor intelectual del homicidio de Javier Valdez fue identificado por lo autores materiales como Dámaso López Serrano.

Conocido como “El Mini Lic”, López Serrano fue un operador del Cártel de Sinaloa, que actualmente se encuentra protegido por el Gobierno de los Estados Unidos por ser testigo de las operaciones de la célula criminal.