$!Periodismo enfrenta ante crisis de violencia el desafío de informar con rigor y mantener la confianza: Valtierra

El conflicto armado que vive Sinaloa desde hace más de un año ha dejado más de 4 mil asesinatos y desapariciones, siendo uno de los más violentos en la época contemporánea para la región.
Ante esto, Pedro Valtierra, director de Cuartoscuro e histórico fotoperiodista mexicano que ha cubierto conflictos en toda Latinoamérica, reflexiona sobre el rol del periodista en dichas situaciones.
“Todos los conflictos en Sinaloa y en todas partes del mundo siempre son muy complejos, difíciles para la sociedad, generan un estado de inseguridad y de miedo, de temor”, expresó.
El periodista lamentó que la violencia se haya normalizado y subrayó que esta situación es algo muy delicado, y espera que termine, no solamente en Culiacán, sino en todo el País.
Desde su perspectiva, el ejercicio periodístico enfrenta un doble desafío: informar con rigor y mantener la confianza del público. La demanda de información rápida en redes sociales puede ser una tentación y alto riesgo de caer en imprecisiones.
“El papel del periodismo es contar lo que está pasando, contar la historia de lo que está pasando, siempre manteniendo la ética, el respeto a los lectores”, afirmó.
El fotoperiodista insistió en que el compromiso ético debe guiar el trabajo informativo en todo momento. Cuidar a las víctimas de las historias y documentar cada hecho tal y como es.
“No mentir, no engañar, contar la historia como es”, dijo, y añadió que las autoridades “deben entender la crítica del periodismo, los comentarios, las notas, como algo necesario... siempre ha sido así”.
Destacó que la responsabilidad de los gobiernos es trabajar para que la violencia termine, mientras que los periodistas deben seguir documentando los hechos con veracidad y respeto, a pesar de las condiciones adversas.