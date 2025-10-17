$!Periodismo enfrenta ante crisis de violencia el desafío de informar con rigor y mantener la confianza: Valtierra

El conflicto armado que vive Sinaloa desde hace más de un año ha dejado más de 4 mil asesinatos y desapariciones, siendo uno de los más violentos en la época contemporánea para la región.

Ante esto, Pedro Valtierra, director de Cuartoscuro e histórico fotoperiodista mexicano que ha cubierto conflictos en toda Latinoamérica, reflexiona sobre el rol del periodista en dichas situaciones.

“Todos los conflictos en Sinaloa y en todas partes del mundo siempre son muy complejos, difíciles para la sociedad, generan un estado de inseguridad y de miedo, de temor”, expresó.

El periodista lamentó que la violencia se haya normalizado y subrayó que esta situación es algo muy delicado, y espera que termine, no solamente en Culiacán, sino en todo el País.

Desde su perspectiva, el ejercicio periodístico enfrenta un doble desafío: informar con rigor y mantener la confianza del público. La demanda de información rápida en redes sociales puede ser una tentación y alto riesgo de caer en imprecisiones.