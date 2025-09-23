$!Periodista en Angostura es golpeado por líder de policías jubilados

Una serie de agresiones contra reporteros se registró este martes en las oficinas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que resultaron en la agresión directa al periodista Sergio Lozano por parte de Ignacio Iván Durán, ex policía.
Ignacio Iván Durán es dirigente de la agrupación Guerreros Azules y en medio de insultos y golpes lanzó agua a los comunicadores que se encontraban en el lugar cubriendo una manifestación en el Palacio Municipal de Angostura.
El grupo de policías y ex policías Guerreros Azules acudió al Ayuntamiento de Angostura para detener las labores administrativas como una exigencia a una serie de demandas relacionadas a la seguridad laboral de los policías municipales.
La situación subió a agresiones físicas cuando el grupo de policías y ex policías no logró tomar el Ayuntamiento, resultando en empujones y golpes entre funcionarios y manifestantes.
Durán arrojó agua contra los periodistas, lo que derivó en un altercado en el que también participó Froilán Hernández, otro de los dirigentes de la agrupación.
Entre los reporteros agredidos se encuentra Sergio Lozano, del medio Tercia de Grillos, quien sufrió agresión física directamente en su rostro.
Los periodistas afectados pertenecen a diferentes medios de la región, entre ellos Puntualizando, Noticias Guamúchil Digital, Periódico Mercurio y Arturo Mejía Informa.
Los agredidos se dirigieron al Ministerio Público a interponer una denuncia contra los líderes de policías y ex policías, acusando agresión.