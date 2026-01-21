Periodista es amenazado por agentes de la SSP Sinaloa; Artículo 19 ya intervino

Ernesto Martínez, reportero del medio digital Los Noticieristas, fue víctima de una amenaza y agresiones por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, de acuerdo a un reporte registrado por la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Article 19.

Los hechos ocurrieron el 19 de enero, mientras intentaba dar cobertura a un asesinato en la Maxipista Culiacán–Mazatlán.

Al momento de llegar en su vehículo, comenzó a realizar grabaciones de la situación.

Los agentes estatales al percatarse de la grabación que el comunicador realizaba desde su vehículo, se acercaron a Martínez para exigirle que dejara de realizarlo.

Esto, a pesar que no se encontraba dentro de la zona acordonada para documentar.

Martínez les comunicó que es periodista y que estaba realizando su labor; sin embargo los policías hicieron caso omiso y comenzaron a golpear su carro para exigirle que se bajara.

Al bajar del vehículo, los agentes comenzaron a agredirlo físicamente; lo tomaron del cuello y le rompieron su chaleco rotulado de trabajo.

Además le exigieron que les diera su celular. Aunado a esto, los policías le tomaron fotografías sin su consentimiento, acompañado de amenazas, según su testimonio “decían que me grabaran para ir por mí a mi casa”.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa es obligación de las autoridades estatales y municipales prevenir las agresiones e injerencias arbitrarias en contra de la labor periodística.

En este marco, Article 19 exige a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa atender su obligación nacional e internacional de respetar y proteger la labor de las personas periodistas, lo que implica también capacitar de manera sistemática a los agentes policiales sobre el derecho a la libertad de expresión y prensa.

Además a la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa se le exige que realice una investigación exhaustiva y diligente, de conformidad con el Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.