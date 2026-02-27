Periodistas sinaloenses ganan Premio Rey de España

Periodistas sinaloenses integraron el equipo de El Universal que obtuvo el Premio Internacional Rey de España de Periodismo por el reportaje “Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos”, reconocido en la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.

Entre los galardonados destacan la periodista Miriam Ramírez, originaria de Mazatlán, y Silber Meza, de Culiacán.

Ambos participaron en la investigación que documenta el incremento de personas migrantes fallecidas en la frontera entre México y Estados Unidos, muchas de ellas sin identificar, en un contexto de políticas migratorias restrictivas y creciente militarización.

El reportaje fue realizado por un equipo de periodistas de El Universal en colaboración con profesionales de The Washington Post y Lighthouse Reports.

El equipo abordó el fenómeno desde un enfoque humanitario mediante trabajo de campo, entrevistas y análisis de datos.

El jurado destacó la investigación por su calidad técnica, el impacto de sus imágenes, su carácter interactivo y la profundidad del trabajo periodístico, al considerarlo un retrato actual del drama migratorio en distintas fronteras del mundo.

Este trabajo ya había sido reconocido previamente con el Premio Gabo en la categoría Cobertura, distinción que el equipo dedicó a las personas migrantes.

De acuerdo con un comunicado de la Agencia EFE, la ceremonia de entrega del galardón se realizará en fecha por confirmar y será presidida por el Rey de España, Felipe VI.

El premio incluye una dotación económica de 10 mil euros y una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios.