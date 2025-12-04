$!Periodistas sinaloenses llaman a no normalizar la violencia de género en el ejercicio periodístico

CULIACÁN._ Periodistas sinaloenses urgieron a dejar de normalizar la violencia de género en el ejercicio periodístico, durante el conversatorio “Las mujeres en el periodismo: experiencias que inspiran”, organizado este jueves.

Frente a estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, las comunicadoras compartieron su experiencia, en la cual expusieron que esta problemática atraviesa tanto la vida cotidiana como el trabajo informativo.

El encuentro fue organizado por la directora de la unidad académica, Patricia Castro López; y la titular del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jheny Judith Bernal Arellano, quien fungió como moderadora.

Durante sus intervenciones, las reporteras coincidieron en que la violencia no solo se expresa en agresiones directas, sino también en prejuicios, comentarios y estereotipos que suelen normalizarse.