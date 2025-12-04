$!Periodistas sinaloenses llaman a no normalizar la violencia de género en el ejercicio periodístico

CULIACÁN._ Periodistas sinaloenses urgieron a dejar de normalizar la violencia de género en el ejercicio periodístico, durante el conversatorio “Las mujeres en el periodismo: experiencias que inspiran”, organizado este jueves.
Frente a estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, las comunicadoras compartieron su experiencia, en la cual expusieron que esta problemática atraviesa tanto la vida cotidiana como el trabajo informativo.
El encuentro fue organizado por la directora de la unidad académica, Patricia Castro López; y la titular del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jheny Judith Bernal Arellano, quien fungió como moderadora.
Durante sus intervenciones, las reporteras coincidieron en que la violencia no solo se expresa en agresiones directas, sino también en prejuicios, comentarios y estereotipos que suelen normalizarse.
Angelina Corral, de El Debate, explicó que cubrir temas de violencia de género implica un ejercicio emocional y profesional que deja huellas, aun cuando no sean visibles.
Advirtió que el contenido que circula en redes sociales también puede perpetuar agresiones e invitó a abandonar la complicidad ante publicaciones que disfrazan la humillación como humor.
Belém Angulo, periodista de Noroeste, habló de los riesgos adicionales que enfrentan las mujeres que cubren hechos violentos.
Relató cambios en rutinas, horarios y traslados como medidas de autoprotección.
Además, señaló que existen temores y precauciones que acompañan permanentemente a las reporteras.
La resistencia también se construye con redes de apoyo y con el oficio, añadió.
“Hay miedos que ellos no conocen y precauciones que a nosotras nos acompañan todo el tiempo”, subrayó.
Desde la cobertura de nota roja, Teresa Navia, de Línea Directa, compartió experiencias difíciles y silencios que también comunican.
Reconoció haber sentido miedo en múltiples ocasiones, aunque eso no la ha detenido ni le ha impedido abrir camino para otras periodistas que llegan a esos espacios.
Por su parte, Eva Guerrero, directora del medio independiente Viva Voz, relató el reto de fundar su propio proyecto periodístico en un entorno donde emprender en medios era visto como un ámbito reservado para hombres.
Recordó que la violencia contra las mujeres en Sinaloa no solo se registra en cifras; también se vive en ausencias y denuncias.
El encuentro cerró con un llamado a que estas conversaciones se mantengan abiertas en las aulas y en las redacciones, pues reconocer la violencia de género como parte del entorno laboral permite comprender su impacto y buscar formas colectivas de enfrentarla.
Las participantes coincidieron en que el cambio comienza al nombrar lo que durante años se consideró parte del oficio.