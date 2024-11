Perla, de 19 años, iba de camino a su casa en Culiacán, ahora está desaparecida y su madre la busca

El trayecto a casa de Perla Guadalupe Valenzuela Reyes, de 19 años de edad, fue interrumpido por dos civiles a bordo de un carro en la colonia Amistad, en Culiacán. La subieron a la unidad un sábado por la noche, y más de 48 horas después no se sabe de ella.

Perla, trabajadora de un local en la plaza de la tecnología de la ciudad, registró su salida a las 18:50 horas del sábado 23 de noviembre; abordó un camión público urbano, ruta San Miguel, y se dirigió a su domicilio.

Cerca de las 19:30 horas descendió del transporte en la calle José Vasconcelos y caminó por la calle Juan Guerra cuando en un carro Sedan blanco se la llevaron.

Su madre, Lorena Isabel Valenzuela, quien emprendió la búsqueda, señala que sólo durante la mañana de ese sábado mantuvo comunicación con Perla por cuestión de trabajo. Además, indicó que la última conexión de su hija se registró a las 17:00 horas de ese día.

“A las 7:30 me la levantaron, al bajarse del camión San Miguel, venía de su trabajo mi hija. Mi niña no es una niña mala, no es una niña vaga, toda la gente de mi cuadra dice que si por qué pasó esto”.

Luego de enterarse de lo sucedido a través de testigos marcó al 911 y después presentó la denuncia ante la Fiscalía de Sinaloa, quienes hasta ahora no han encontrado nada sobre el paradero de la joven.

“Hasta ahorita, yo no he tenido nada, ninguna respuesta por parte de Fiscalía, me dicen que andan buscando, que aún no, que este día van a ir ellos a buscar a Telcel para ver lo del teléfono porque está apagado el teléfono de mi hija, no tiene puesta coordenada”.

“En la Fiscalía me dicen que no nada, que no se reporta nada, ni golpeadas ni en ninguna parte se ha reportado ninguna niña ni en hospitales ni nada”.

“Yo lo único que vengo a pedir a la gente, toda la gente que me apoye en la búsqueda de ella. Es algo muy feo, y ella no se merece esto. Nosotros no somos gente de mal, somos trabajadores, ella también trabaja y yo no sé nada de ella, sí he tenido mucho apoyo de la gente que la ha difundido y todo, pero hasta ahorita yo no tengo respuesta de nada y yo vengo a pedir a los comunicadores para que se haga fuerza porque yo quiero a mi hija devuelta”, expresó.

El día siguiente de su desaparición, el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, informó que Perla ya había regresado sana a su casa, sin embargo, durante la noche el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras publicó en sus redes que era información falsa y que Perla Guadalupe seguía desaparecida.

En la mañana de este lunes, Mérida Sánchez pidió disculpas públicas a la familia de Perla Guadalupe.

“Yo lo que les mando a decir a las personas que tienen a mi hija que se toquen el corazón y que no le hagan daño, que me la devuelvan viva”, clamó Lorena Valenzuela.