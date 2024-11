Perla todavía no aparece, corrigió el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, después de que había garantizado que la jovencita fue encontrada sana.

El domingo durante la conferencia de prensa de la Vocería del Gobierno de Sinaloa, el Secretario de Seguridad estatal dijo que la jovencita de 19 años de edad ya se encontraba con su familia y a salvo, pero el funcionario admitió que fue un error de su parte esta declaración tras 24 horas de haberla realizado.

“De antemano y aquí presente frente a las cámaras, frente a todos ustedes, quiero disculparme y que acepte una disculpa la familia de la señorita Perla. El día de ayer entre sí y no la pregunta que me hicieron yo manifesté una situación que no se ha realizado, sigue vigente, sigue abierta la carpeta de investigación y el proceso mismo de esta investigación sigue adelante. De antemano para la familia de la señorita, si me está viendo, favor, acepte mis disculpas”, mencionó Mérida Sánchez.