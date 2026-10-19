Permanecen hospitalizados cuatro heridos del Penal de Mazatlán

Cuatro personas lesionadas durante los hechos registrados en el Penal de Mazatlán permanecen hospitalizadas y bajo resguardo de las autoridades de seguridad, informó el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Explicó que la mayoría de los heridos ya recibió el alta médica y que algunos regresaron al centro penitenciario, mientras que los cuatro pacientes que continúan internados permanecen en hospitales de Mazatlán.

“Hasta el momento tenemos cuatro hospitalizados aún en Mazatlán, están recibiendo atención médica y están bajo resguardo de Seguridad Pública”, declaró.

González Galindo señaló que elementos militares también participan en el operativo de vigilancia de los pacientes y destacó que no fue necesario trasladar a ninguno de los lesionados a Culiacán.

“No hubo necesidad de trasladar pacientes a Culiacán. Eso también es algo muy positivo y afortunadamente la mayoría se dio de alta”, expresó.

El Secretario de Salud agregó que la atención médica y las labores de seguridad se mantienen coordinadas entre las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, cuatro personas continúan hospitalizadas, mientras que el resto de los lesionados que requirieron atención médica ha sido dado de alta o regresó al penal, de acuerdo con la información proporcionada por el Secretario.

La riña registrada el 8 de octubre en el Penal de El Castillo, en Mazatlán, dejó inicialmente 10 personas fallecidas y 16 internos lesionados.

Un día después, el 9 de octubre, se reportó un nuevo enfrentamiento en el mismo centro penitenciario, con saldo de dos internos muertos, por lo que la cifra de fallecidos en ambos hechos ascendió a 12.

Tras los incidentes, las autoridades implementaron operativos de seguridad y restringieron las visitas mientras se realizaban revisiones en el centro penitenciario.