El 26 de marzo de 2008, cerca de las nueve de la noche, dos grupos de personas se trasladaban del Potrero de los Medina a donde habían asistido a un convivio, a una fiesta de 15 años en el poblado Guanajuato, en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Antes de llegar a Guanajuato, los militares abrieron fuego al segundo de los vehículos, una hummer de color blanco, en donde viajaban seis varones, cuatro de los que resultaron muertos por el ataque.

Según el expediente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los elementos del Ejército Mexicano confundieron a los pobladores con sicarios y los acribillaron sin tener más evidencia que la sospecha por ver circular a seis varones en un vehículo lujoso.

Pese a que los militares anunciaron desde un principio y, a través de sus canales de comunicación institucionales, que se trató de un tiroteo, del que además habían fallecido dos soldados y uno más había resultado lesionado, la versión se cayó luego de las investigaciones.

“...Íbamos por un camino de terracería, del poblado Potrero de los Medina a Guanajuato, perteneciente al municipio de Badiraguato, a una fiesta de 15 años, de repente escuché disparos e impactos en la camioneta, en eso vimos que eran soldados y nos paramos y ellos empezaron a disparar hacia adentro de la camioneta, pegándole primeramente al chofer y como estábamos de subidita (un poco inclinados) la unidad se regresó hacia atrás y continuaron disparando, en eso sentí que me dieron en la cabeza de rozón y enseguida pude observar también que le dieron de balazos a mis demás compañeros”, narró Wilfredo.

Ernesto Madrid Medina, uno de los sobrevivientes.

“...Estábamos conscientes, nos bajaron de la camioneta, nos pusieron pecho tierra y al tratar de detenerme la sangre que salía de mi cabeza, un soldado me agredió a patadas.

“Posteriormente me subieron a un camión, donde iban los demás soldados, y supuestamente me llevaban a un hospital para que me curaran, pero estaba cerrado, nos regresamos al lugar de los hechos. Yo tenía los ojos cerrados, cuando escuché a un soldado que le preguntaba a otro que si había disparado, a lo que respondió que no, y el que preguntó dijo que él sí había disparado y se le escuchaba preocupado al momento que decía que la habían regado porque no había armas en la camioneta”.