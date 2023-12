En ese sentido, explicó que los perros, gatos e inclusive aves son afectadas por los estallidos de la pirotecnia, pero que en el caso de las primeras dos especies, se trata de animales con un oído mucho más desarrollado que de los humanos, por lo tanto, lo que para una persona puede ser un ruido no tan estridente, para las mascotas puede provocar muchos tipos de trastornos como son las crisis de pánico, ansiedad, convulsiones y estrés.

O en contraparte, si se encuentra un animal perdido, lo recomendable es darles resguardo y publicar su imagen en las redes sociales, dijo.

“Hay que agarrarlo con comidita, hablándole, no poniéndolo nervioso, resguardarlo en casa y tomarle una fotito o si trae número el collar, llamarle al dueño, si no lo trae, subirlo inmediatamente ‘oigan, me encontré este perrito en tal calle’ y reportarlo”.

Anteriormente, Noroeste constató más de 30 casos de perros extraviados en Culiacán entre el 24 y 25 de diciembre por medio de publicaciones en grupos de Facebook.