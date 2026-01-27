Persecución en sector Aeropuerto fue contra policías francos, confirma Rocha Moya

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que la persecución registrada la mañana de este martes en el sector Aeropuerto y Bachigualato, en Culiacán, fue dirigida contra policías que se encontraban fuera de servicio, quienes se dirigían a sus domicilios tras concluir su jornada laboral.

De acuerdo con el Mandatario estatal, elementos de seguridad detectaron que un grupo armado perseguía a policías francos, lo que derivó en una confrontación en las inmediaciones del complejo policial.

Como resultado, cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos.

“Ellos iban en una persecución y detuvieron a cuatro de los delincuentes, pero se recibió fuego de parte de los delincuentes y la camioneta que más recibió fue la del Secretario de Seguridad”, mencionó.

Rocha Moya indicó que durante los hechos se registraron daños colaterales, aunque precisó que no fueron de gravedad y que una menor y su padre que se encontraban en la zona ya fueron localizados y se encuentran a salvo.

“Por fortuna, los daños colaterales no fueron graves, ya la niña, el papá y eso ya los tenemos”, dijo.

El Gobernador señaló que la primera versión de los hechos fue proporcionada por el Secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino.

“La primera versión que me dio el Secretario es que presuntamente era un grupo de delincuentes que iban persiguiendo a unos policías que habían salido francos”, mencionó.

Rocha Moya explicó que el subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Cerón, estuvo presente en la mesa de seguridad y participó en la atención del evento tras la confrontación armada.

Respecto a las acciones posteriores, aseguró que se han reforzado las medidas de seguridad, particularmente ante el incremento de agresiones contra elementos policiales.

“Sí se han tomado medidas y se van a reforzar, porque ya tuvimos mucho ataque al principio”, dijo.

Rocha Moya defendió la actuación de las corporaciones de seguridad y aseguró que cuentan con estrategias previamente diseñadas para responder ante este tipo de situaciones.

Indicó que los ataques contra policías son recurrentes, debido a que los grupos delictivos consideran a los elementos de seguridad como adversarios, por lo que se mantienen protocolos de actuación permanente.

Rocha Moya señaló que el Secretario de Seguridad no resultó lesionado, ya que la unidad en la que viajaba se encontraba blindada.

“Él no tuvo ningún problema porque su camioneta estaba blindada”.