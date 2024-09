Culiacán | Violencia

Persecución genera pánico en escuela de la 4 de Marzo, en Culiacán; SEPyC dice que no hubo peligro

La Secretaria de Educación Pública y Cultura señala que el hecho no se dio en los alrededores de la escuela, y que la Policía Estatal no acudió al plantel para no generar mayor pánico entre estudiantes y docentes; tiene que recuperarse la normalidad, dice Catalina Esparza