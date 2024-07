CULIACÁN._ La discriminación por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género, así como la falta de atención en temas de transmisión sexual o el desabasto de medicamentos para personas con VIH o SIDA hemos detectado que son problemas en las instituciones de salud señaló Tiago Ventura Cárdenas, líder de la asociación civil Sinaloa Incluyente.

Mencionó que como organización civil reciben por lo menos de una a dos denuncias semanales de casos de discriminación en instituciones de la salud hacia personas de la diversidad. Sin embargo, precisó este número podría duplicarse ya que no existe cultura de la denuncia en el estado y muchos de ellos se esperan hasta que las circunstancias se tornan graves.

“Eso no quiere decir que sea un parámetro confiable porque somos una organización de la sociedad civil y también, pues no tenemos una cultura de denuncia (...) entonces, esto quiere decir que puede ser el doble o el triple de circunstancias de discriminación que viven las personas”.

Explicó que los principales motivos de discriminación que se dan es cuando se les dice a personas con VIH que no hay medicamentos y no saben cuándo habrá, dado que el Estado está obligado a garantizar el derecho al acceso a la salud, se violenta cuando se le niega el acceso a fármaco de uso diario.

Y también cuando las personas trans se les niega el acceso o se les violenta aludiendo a estigmas y discriminación.

Pese a que, dentro de los centros de salud existen capacitaciones y protocolos para tratar a las personas pertenecientes a la comunidad, señaló, el estigma y la discriminación sigue persistiendo.

“Mecanismos para proteger a las personas pues no existe lamentablemente, la Ley estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no tiene dientes, eso quiere decir que no sanciona hechos de discriminación y pues este lo único herramienta con la que contamos es a veces presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que sí investiga y empuja un poquito el acceso a la salud de las personas cuando hay discriminación”.

Ventura dijo que tras la charla con el director de Prevención y Promoción de la Salud, Kenny Inzunza con el fin de acercar a las poblaciones LGBTQ+ acceso a la salud sin discriminación se acordó una mesa de trabajo con representantes del IMSS y el ISSSTE para aportar estos temas y reforzar las capacitaciones que existen dentro de estas instituciones.

A su vez, señaló que propusieron una línea de atención inmediata para canalizar o denunciar los casos directamente.

“Esperamos que se dé y que realmente podamos avanzar. Nosotros sabemos que a veces es muy complicado, pero existen protocolos y entonces tenemos que analizar muy bien, qué está fallando, y de qué manera podemos trabajar las organizaciones de la sociedad civil y gobierno para pues este para eliminar estas barreras que existen”.