$!Persiste fuerte onda de calor en Sinaloa: Culiacán y el norte del estado alcanzarán los 40 grados este fin de semana

El dominio de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera sobre la región continuará generando un ambiente caluroso, alcanzando los 40 grados en gran parte del territorio sinaloense durante este sábado 4 de abril.

Este fenómeno meteorológico, que impide la formación de nubes de lluvia y favorece el aumento de las temperaturas, mantendrá cielos despejados a medio nublados en la entidad.

De acuerdo con los reportes meteorológicos estatales, el impacto más fuerte del calor se sentirá en los municipios del norte y centro de Sinaloa.

Se pronostican temperaturas máximas de entre 36 y 40 grados para Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado y Mocorito.

Por su parte, en zonas como Angostura, Badiraguato, Navolato y hacia el sur en municipios como Elota, San Ignacio y Escuinapa, el termómetro oscila entre los 33 y 37 grados .

Mientras el calor impera en tierra firme, en la zona costera el foco de atención se traslada al oleaje.

Aunque Mazatlán registrará temperaturas más frescas, entre los 30 y 34 grados, las autoridades advierten sobre la presencia de ‘Mar de Fondo’ y se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, por lo que se recomienda precaución a navegantes y bañistas.