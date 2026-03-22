Persiste onda de calor en Sinaloa: municipios del norte y centro alcanzarán los 38 grados

Sinaloa continuará experimentando un ambiente caluroso durante este domingo.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la persistencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera es el fenómeno responsable de mantener una onda de calor de hasta 38 grados sobre todo el territorio estatal.

Este sistema favorece cielos despejados y un incremento en las temperaturas, desplazando la posibilidad de frentes fríos significativos en este momento.

En los municipios del norte y la zona centro-norte, se pronostica que El Fuerte, Choix, Sinaloa Municipio y Mocorito sean las regiones más afectadas por el termómetro, con máximas que oscilarán entre los 35 y 38 grados.

En Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Badiraguato, Cosalá, Concordia y Rosario, se tendrán temperaturas entre 33 y 36 grados.

Las zonas costeras como Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán y Escuinapa, mantendrán un ambiente ligeramente más fresco, con temperaturas máximas de entre 28 y 32 grados.

A pesar del predominio del calor, se espera un cambio en las condiciones para las zonas altas y conforme transcurra la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros específicamente en las zonas serranas y de montaña y que colindan con Durango.

Asimismo, se registrarán rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en diversas zonas del estado.

En Culiacán, este domingo 22 de marzo se espera un día despejado con una temperatura máxima de 34 grados y una mínima que descendió hasta los 16 grados durante la madrugada.



Pronóstico extendido para la capital sinaloense

El lunes 23 de marzo se mantendrá el cielo despejado con un ligero ascenso en la máxima, alcanzando los 35 grados y una mínima de 17 grados.

Para el martes 24 y miércoles 25 de marzo el calor se intensificará en Culiacán, previéndose una temperatura máxima de 37 grados y una temperatura mínima de 17 grados.