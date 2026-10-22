Persiste violencia familiar en Villa Juárez en medio de la crisis de seguridad

Después de los hechos violentos que han afectado a la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa, la violencia familiar se mantiene como uno de los problemas que requieren atención en la comunidad, señaló Solange Peinado Quintero, coordinadora de la Mesa de Paz y Seguridad en el municipio.

Indicó que las agresiones dentro de los hogares afectan particularmente a las mujeres.

“Como bien saben, aparte de la violencia que se vivió meses atrás en Villa Juárez, hay incidencias delictivas que permanecen en la comunidad como lo es la violencia familiar”, expresó.

Peinado Quintero señaló que, de los delitos de alto impacto registrados en Navolato, alrededor de la mitad de los casos de violencia familiar corresponden a la sindicatura de Villa Juárez.

“Si nos vamos al universo de los delitos de alto impacto que tiene el municipio de Navolato, nada más la mitad en violencia familiar se la lleva la sindicatura de Villa Benito Juárez”, afirmó.

Entre las agresiones que se presentan en la comunidad, mencionó la violencia psicológica y física.

“Los tipos de violencia que se vive más en Villa Juárez, lamentablemente, aparte de la psicológica, pues es la física”, dijo.

Señaló que para acercar los servicios de atención a las mujeres de Villa Juárez, personal de los centros de atención de los gobiernos federal y estatal, así como del Instituto Municipal de las Mujeres, realiza recorridos en la comunidad dos veces por semana.

Las brigadas visitan los hogares para informar sobre los servicios disponibles y orientar a quienes necesitan apoyo.

“Tenemos que ir casa por casa a invitar de que existen ciertos servicios para ellas y que no están solas”, explicó Peinado Quintero.

También refirió que se cuenta con información para comparar los reportes de violencia familiar recibidos mediante el número de emergencias 911 con los casos que llegan a una carpeta de investigación ante la Fiscalía.

Villa Juárez ha enfrentado las consecuencias de la crisis de seguridad que se intensificó en Sinaloa el 9 de septiembre de 2024, en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Durante 2025, la sindicatura registró enfrentamientos armados y otros hechos delictivos que también afectaron la vida cotidiana de sus habitantes.

En este contexto, el Gobierno mantiene un Plan de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas que reúne a 49 dependencias y áreas de los tres niveles de gobierno, con acciones en distintos ámbitos sociales.

Como parte de los trabajos se realizó un diagnóstico de las necesidades de la población y un primer tamizaje aplicado a una muestra de 160 personas, principalmente jóvenes, adolescentes y adultos. Entre las necesidades identificadas estuvo la atención a la salud mental.

El plan también contempla acciones en materia de empleo, educación, cultura, deporte y atención a las familias.

“El plan de atención integral a trabajadores agrícolas de Villa Juárez está conformado por 49 secretarías, direcciones y dependencias de los tres órdenes de Gobierno, Gobierno de México, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal que estamos atendiendo, pues esas problemáticas”.