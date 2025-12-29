$!Persisten adeudos de fin de año en la UAS; piden comprensión

A unos días de concluir el año, la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció que persisten adeudos correspondientes a la segunda quincena de diciembre y a compromisos laborales de fin de año, por lo que llamó a la comprensión de la comunidad universitaria.

En un comunicado dirigido a la comunidad rosalina, la administración señaló que mantiene gestiones ante distintos niveles de gobierno con el objetivo de obtener recursos extraordinarios que permitan cumplir con los pagos pendientes a trabajadores académicos, administrativos, jubilados y personal de confianza.

La institución indicó que estas solicitudes han sido presentadas a lo largo del año y que, pese a haber intensificado las acciones recientes, aún se encuentran a la espera de una respuesta oficial que permita destrabar los recursos necesarios para cerrar el año sin adeudos.

En el documento, firmado por el rector Jesús Madueña Molina, la UAS destacó el respaldo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y lo señaló como un aliado de la máxima casa de estudios, ya que considera que sus gestiones abren la posibilidad de cubrir los pendientes relacionados con prestaciones laborales.