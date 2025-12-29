$!Persisten adeudos de fin de año en la UAS; piden comprensión

A unos días de concluir el año, la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció que persisten adeudos correspondientes a la segunda quincena de diciembre y a compromisos laborales de fin de año, por lo que llamó a la comprensión de la comunidad universitaria.
En un comunicado dirigido a la comunidad rosalina, la administración señaló que mantiene gestiones ante distintos niveles de gobierno con el objetivo de obtener recursos extraordinarios que permitan cumplir con los pagos pendientes a trabajadores académicos, administrativos, jubilados y personal de confianza.
La institución indicó que estas solicitudes han sido presentadas a lo largo del año y que, pese a haber intensificado las acciones recientes, aún se encuentran a la espera de una respuesta oficial que permita destrabar los recursos necesarios para cerrar el año sin adeudos.
En el documento, firmado por el rector Jesús Madueña Molina, la UAS destacó el respaldo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y lo señaló como un aliado de la máxima casa de estudios, ya que considera que sus gestiones abren la posibilidad de cubrir los pendientes relacionados con prestaciones laborales.
“Con sus gestiones, representa la posibilidad de cubrir en favor de las y los trabajadores, los temas pendientes en cuanto a prestaciones se refiere”, señala el documento.
La Rectoría pidió comprensión y apoyo a la comunidad universitaria, y solicitó mantenerse atenta a los comunicados oficiales que se difundirían en los próximos días a través de redes sociales y medios institucionales.
“Solicitamos de manera más fraterna, la comprensión y apoyo de las y los universitarios, para que estemos atentos de los comunicados oficiales, que a la brevedad estarán circulando por nuestras redes sociales y medios digitales”.
“Estamos convencidos de que unidos, lograremos salir adelante y la UAS seguirá siendo hasta hoy, motivo de orgullo entre las y los sinaloenses”, concluyó.
El pasado martes, la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que pagaría la mayor parte del aguinaldo el 24 de diciembre, como resultado de gestiones ante autoridades estatales y federales para enfrentar la crisis financiera de cierre de año.
Detalló que para ese pago se integró una bolsa de 638 millones de pesos, conformada por un préstamo de 250 millones de pesos del Gobierno de Sinaloa, 130 millones de pesos transferidos por la Federación y 258 millones de pesos originalmente previstos para la segunda quincena de diciembre.
No obstante, la universidad reconoció que quedaron pendientes el aguinaldo del personal de confianza activo y la segunda quincena de diciembre de todo el personal, además de que los impuestos correspondientes a esa prestación serán cubiertos con recursos del ejercicio fiscal 2026.