Persisten mañanas frescas pero temperaturas máximas de hasta 30 grados en Sinaloa a lo largo del día

Protección Civil de Sinaloa informó que durante los últimos días se han registrado temperaturas mínimas de hasta 17 grados en municipios como El Fuerte y Choix, mientras que en términos generales el Estado ha presentado temperaturas matutinas de entre 18 y 20 grados.

“Las más bajas fueron 17 grados centígrados en El Fuerte y en Choix. En general ha estado en 20 grados centígrados, 18 grados, pero estas temperaturas así van a estar estos días”, señaló el director de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas.

De acuerdo con la información proporcionada, estas condiciones se deben a la presencia de una masa de aire frío que impulsa el frente frío número 25.

“Hay una masa de aire frío que empuja el frente frío número 25, va el número 25 de 48 que hay pronosticado”, explicó.

Protección Civil indicó que el ambiente fresco se concentrará principalmente durante las mañanas.

Respecto a las precipitaciones, se informó que existe un pronóstico de lluvias, aunque de baja intensidad.

“Hay un pronóstico de lluvias, pero muy ligeras en la sierra de Chihuahua y Durango”, detallaron.

“Las temperaturas van a estar oscilando en esos grados por la mañana; las máximas son de 30 grados, entre 26 y 30 grados centígrados. Eso por la nubosidad que tenemos en el estado”, indicó.

No obstante, para el fin de semana se prevé un ligero descenso.

“Para el día sábado pudiera estar descendiendo un poco las temperaturas a causa de la masa de aire frío”, añadió.

Finalmente, Protección Civil llamó a la población a mantener medidas preventivas, especialmente ante la movilidad que se registra en la entidad.

“Hay que tomar sus medidas preventivas, ahorita hay mucha movilidad en el estado, hay mucha movilización de tráfico en todo el estado, hay que estar atentos, hay que tener los cuidados”, expuso.