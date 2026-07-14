$!Persisten protestas por recibos de CFE; ciudadanos exigen intervención del Gobierno de Sinaloa

Decenas de ciudadanos de distintos municipios de Sinaloa se manifestaron este martes frente a Palacio de Gobierno para exigir una solución a los altos cobros en los recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales comenzaron a registrarse desde marzo y abril. Al iniciar la protesta, personal de Palacio de Gobierno cerró las puertas del edificio, lo que fue señalado por los manifestantes como una negativa de las autoridades estatales para atender sus demandas. Además de los cobros, los inconformes denunciaron que continúan los cortes del servicio eléctrico a usuarios que no han cubierto el monto total de los recibos, aun cuando algunos han promovido amparos o presentado quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.





La vocera del movimiento, Gabriela García Rubio, afirmó que algunos recibos registraron incrementos de hasta un 400 por ciento respecto al consumo habitual y que, además, presentan presuntas irregularidades en la cantidad de kilowatts facturados. “Es un robo a la población, porque la población para poder pagar ese recibo se tiene que deshacer de su propiedad privada, lo que tenga para ir a pagar y se tiene que endeudar”, expresó. Explicó que desde mayo han realizado manifestaciones en diferentes dependencias y que el pasado 3 de julio una comisión acudió a una mesa de trabajo con funcionarios de la CFE en la Ciudad de México. Según relató, durante esa reunión la empresa les informó que únicamente realiza la facturación y el cobro del servicio, mientras que las tarifas son determinadas por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda. Por ello, los manifestantes solicitaron ser recibidos por la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, para que el Gobierno del Estado gestione una nueva mesa de trabajo con autoridades federales y se revisen las tarifas, así como los cobros que consideran indebidos.



