Persisten robos y amenazas contra ingenieros y proveedores en Villa Juárez, Navolato: AARC

CULIACÁN._ Proveedores e ingenieros agrícolas siguen enfrentando situaciones de inseguridad en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, expuso el dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Roberto Bazúa Campaña.

Explicó que la inseguridad en la zona ha persistido principalmente en los caminos que conectan los campos agrícolas.

“Sí, definitivamente han perseverado, han subido, han bajado, pero continúan las situaciones de inseguridad en la zona de Villa Juárez, principalmente los caminos”, destacó.

La violencia, dijo, ha afectado a ingenieros agrícolas, quienes han padecido el robo de vehículos cuando se trasladan diariamente de sus casas a campos.

“Sigue habiendo robo de vehículos a ingenieros agrícolas en los traslados de sus casas a los campos... sí, en las últimas semanas se han presentando”.

Bazúa Campaña afirmó que proveedores que entregan semillas, fertilizantes y otros insumos han optado por evitar ciertas áreas por temor a ser atacados.

“Hay mucho robo de vehículos, los proveedores que van y entregan semillas, fertilizantes, a veces no quieren ir a ciertos áreas o ciertos campos por el temor de ser asaltados y robados de su vehículo”.

Reiteró que hay casos de varios proveedores que por precaución no quieren ir a la zona de Villa Juárez a entregar insumos.

“Sí, les quitan las camionetas, a veces los amenazan de que no vayan a cierta zona y todo... hay situaciones principalmente en la zona de Villa Juárez”, apuntó.

El dirigente aseguró que sí existe presencia de seguridad en la sindicatura, aunque consideró que no es suficiente.

“Definitivamente sí, hay presencia de seguridad. quisiéramos que fuera más constante y fija, pero sí hay”.