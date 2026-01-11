$!Persistirá el calor en Culiacán pese a tormenta invernal y frente frío

A pesar del impacto de la segunda tormenta invernal y el Frente Frío número 27 en el noroeste del País, Culiacán mantendrá un ambiente cálido y cielos nublados durante los próximos días, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 35 grados.

De acuerdo con el pronóstico para este 11 de enero, la capital sinaloense registrará una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18, y aunque se espera un cielo completamente nublado, la probabilidad de lluvia para la ciudad se mantiene en un 0 por ciento.

Mientras en la capital predomina el calor, el panorama es distinto para otras regiones de Sinaloa. El pronóstico climático advierte sobre la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas del noreste del estado, así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en las partes altas.

En el norte de la entidad se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones o el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, se esperan ráfagas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el estado, con posibles ráfagas de viento que levantan remolinos de polvo y arena.