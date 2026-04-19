$!Persistirá el calor intenso en Sinaloa este domingo

Sinaloa enfrenta una jornada de calor intenso este domingo 19 de abril. La principal causa de estas altas temperaturas es la persistencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera.

Este fenómeno meteorológico favorecerá un cielo despejado y un ambiente caluroso en la mayor parte del territorio sinaloense, acompañado de rachas de viento que podrían alcanzar entre los 30 y 50 kilómetros por hora.

Aunque el calor es generalizado, el impacto varía según la zona geográfica, siendo el centro y el norte donde se registran los valores más altos, como en El Fuerte, Sinaloa Municipio, Salvador Alvarado y Mocorito, con temperaturas entre los 36 y 40 grados.

Se esperan en Choix, Guasave, Badiraguato, Navolato, Cosalá, San Ignacio y Concordia temperaturas entre los 34 y 38 grados.

Ahome, Juan José Ríos, Angostura, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa son municipios con menor temperatura, teniendo de 32 a 36 grados.



Pronóstico extendido para Culiacán

Para Culiacán, el reporte para este 19 de abril indica un día con cielo poco nuboso y una temperatura máxima de 37 grados, con una temperatura mínima de hasta los 17 grados.

El calor no dará tregua en los próximos días para los habitantes de la capital sinaloense, ya que, según el pronóstico extendido, las condiciones de cielo poco nuboso y máximas de 37 grados y temperaturas mínimas de 17 grados se mantendrán durante el lunes 20 de abril y martes 21 de abril.

Para el miércoles 22 de abril, se prevé un ligero incremento en el termómetro, alcanzando los 38 grados y temperaturas mínimas de 17 grados bajo un cielo completamente despejado.