Persistirá onda de calor en Sinaloa con temperaturas de hasta 39 grados

La onda de calor continuará afectando a Sinaloa este domingo 17 de mayo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 38 grados centígrados en algunas regiones.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, en gran parte del estado prevalecerán las condiciones de cielo despejado a medio nuboso, ambiente caluroso y sin probabilidades de lluvia.

Para Culiacán se prevé una temperatura máxima de 39 grados y mínima de 19 grados, con cielo nuboso y sin lluvias.

En Los Mochis, Ahome, se pronostica una máxima de 34 grados y mínima de 18; mientras que en El Fuerte el termómetro alcanzará los 37 grados.

Guasave registrará temperaturas de hasta 36 grados, Guamúchil llegará a 38 grados y en Surutato, Badiraguato, se esperan máximas de 38 grados con cielo medio nuboso.

La Conagua informó además que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del País, prevaleciendo la onda de calor en entidades como Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, señaló que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días y advirtió que algunas zonas del estado podrían superar los 40 grados.

“Es una onda de calor que persiste aquí en el estado de Sinaloa, lo que se analiza obviamente son temperaturas muy altas, como se han presentado en estos días. Por ahí analizamos también lunes y martes en la Presa Huites, por ahí daban un parámetro de aproximadamente hasta 48 grados centígrados”, explicó.

El funcionario exhortó a la población a mantenerse hidratada y evitar actividades prolongadas bajo el sol, especialmente en el caso de personas vulnerables y trabajadores expuestos a altas temperaturas.

“Es importante que la ciudadanía tenga esta información para tomar decisiones; también los trabajadores que trabajan a la intemperie, como nuestros albañiles, los ingenieros, también arquitectos, que tengan esos espacios de descanso también de hidratación porque un golpe de calor puede ser mortal”, dijo.

Navarrete Cuevas añadió que las autoridades permanecen atentas al posible ingreso de humedad y al inicio de lluvias que ayuden a disminuir las temperaturas extremas en la entidad.