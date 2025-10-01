Personal de confianza, los sacrificados por reingeniería financiera de la UAS: Rector

Como parte de la reingeniería financiera al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, habrá un recorte en el personal de confianza con el que cuenta la institución, precisó el Rector Jesús Madueña Molina.

“El personal sindicalizado no puedes hacer un recorte porque tienen sus derechos salvaguardados en el Contrato Colectivo, tienes que revisar y ver, sacrificar personal de confianza”, declaró.

Madueña Molina indicó que estos recortes se harán desde las áreas académicas como en las administrativas, en las que evaluarán cuáles empleados son indispensables para el funcionamiento de la universidad y de cuáles pueden prescindir.

“Vamos a revisar desde El Carrizo hasta Escuinapa, escuela por escuela y en todas las oficinas de la administración central y vamos a hacer un diagnóstico completo y en base a ello se dará el tema”.

Recordó que, a partir de estas medidas laborales, se estiman ahorros que alcancen los 400 millones de pesos, mismos que podrían rebasar los 500 millones considerando otros ajustes.

“El tema que tiene que ver con la reforma laboral estamos considerando que podemos ahorrar cerca de 400 millones de pesos, y queremos ver en el otro rubro en general, en todo lo que estamos pensando, ver si podemos ahorrar unos 500 millones de pesos”, expuso.

Adelantó que este mes de octubre deberán entregar a las autoridades educativas federales un estudio respecto a las áreas en las que pueden darse estos ahorros, de cara a la planeación del presupuesto para el 2026.

“En el mes de octubre tenemos que entregar a la SEP el estudio de la reingeniería ya con aprobación inclusive como propuesta de la comunidad universitaria, por eso nosotros decidimos que fuera de manera democrática”, puntualizó el Rector.

Al margen de esto, dijo, también deben hacer reajustes en los gastos generales de adquisiciones y mantenimiento de la institución, sin trastocar las operaciones diarias.

“Hay que recordar que tenemos 210 planteles a nivel Estado y que todos tienen que tener el aire acondicionado, tienen que pagar el agua, la luz, tiene que haber butacas, tiene que haber computadoras, es un tema de mucho gasto”, advirtió.