$!Personal del Hospital General de Culiacán exigen sacar a heridos de bala

Personal del Hospital General de Culiacán, Bernardo J. Gastélum, exigieron protección, justicia y respeto en sus condiciones laborales. Entre las demandas, los trabajadores exigieron sacar a personas heridas de bala de los hospitales, ya que representa un riesgo para ellos. ”No los queremos porque es mucho el riesgo, tenemos personitas de alta peligrosidad”, exigió una trabajadora del hospital a las autoridades de salud. ”El doctor hizo mucho hincapié en que el Código Plata continuaba, que el personal de enfermería continuaba en atención, y yo le digo que ya no”.

Señaló que el personal mantiene la disposición de prestar los servicios pese a las adversidades, siempre y cuando se garantice su seguridad en el desempeño de la labor, cosa que no se cumple si atienden a estos pacientes. En ese sentido, refirió al atentado ocurrido dentro del Hospital General de Culiacán el pasado 30 de agosto, cuando una persona armada se disfrazó de médico y asesinó a un hombre que ingresó por herida de bala por hechos en la sindicatura de Tepuche. ”Lo que viví ese sábado no fue cualquier cosa, no es cualquier cosa escuchar las balas adentro del oído, no es cualquier cosa”, expresó la trabajadora.