Personal del Hospital General de Culiacán exigen sacar a heridos de bala

CULAICÁN. _ Personal del Hospital General de Culiacán, Bernardo J. Gastélum, exigieron protección, justicia y respeto en sus condiciones laborales.

Entre las demandas, los trabajadores exigieron sacar a personas heridas de bala de los hospitales, ya que representa un riesgo para ellos.

Además, denunciaron que elementos de seguridad realizan revisiones excesivas, lo que les genera retraso en su horario laboral.

La manifestación de este jueves surgió a partir de la detención de una mujer quien presuntamente se hizo pasar por una enfermera, y le encontraron una jeringa con sustancia desconocida.