Culiacán
|
Demandas laborales

Personal del Hospital General de Culiacán exigen sacar a heridos de bala

En medio de manifestaciones, trabajadores del sector salud acusan revisiones excesivas por parte de elementos de seguridad
Humberto Quintero |
18/09/2025 11:13
18/09/2025 11:13

CULAICÁN. _ Personal del Hospital General de Culiacán, Bernardo J. Gastélum, exigieron protección, justicia y respeto en sus condiciones laborales.

Entre las demandas, los trabajadores exigieron sacar a personas heridas de bala de los hospitales, ya que representa un riesgo para ellos.

Además, denunciaron que elementos de seguridad realizan revisiones excesivas, lo que les genera retraso en su horario laboral.

La manifestación de este jueves surgió a partir de la detención de una mujer quien presuntamente se hizo pasar por una enfermera, y le encontraron una jeringa con sustancia desconocida.

#Culiacán
#Protesta
#Hospital General
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube