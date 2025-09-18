Personal del Hospital General de Culiacán pide no recibir heridos de bala; sugieren traslado al Hospital Militar

Trabajadores del Hospital General de Culiacán pidieron que las personas que ingresen por heridas de bala sean atendidas y resguardadas por elementos militares en un espacio exclusivo para esto, o que sean llevados al Hospital Militar en Mazatlán.

Durante la manifestación de personal de salud este jueves, la dirigente sindical Arcelia Prado, exigió estas medidas al Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, ya que recibir a este tipo de pacientes representa un riesgo para el personal médico.

“Que interceda con nuestro Gobernador porque sí pedimos que ya que se rompió el protocolo, sí le busquen y habiliten un hospital viejo, antiguo, o el anterior que habiliten, y se vengan a cuidar porque nosotros tenemos mucha enfermera militar y mucho enfermero y médico militar”, requirió Prado.

“Si no lo quieren habilitar, llévenselos, trasládenlos en helicóptero o con toda la comitiva al Hospital Militar de Mazatlán”.

Los reclamos del personal surgieron luego de que este miércoles una mujer ingresó al nosocomio haciéndose pasar por enfermera y con una jeringa que contenía sustancia desconocida, pero fue delatada por otra trabajadora del hospital.

De ahí, aprehendieron a la sospechosa, mientras que a la enfermera que alertó fue retenida por corporaciones de seguridad para tomarle declaración de los hechos, de acuerdo con el director del hospital, Jesús Ramón Figueroa Vega.

“La razón por la que tuvieron que tomar declaración fue porque la persona que fue detenida la implicó, fue por eso, no estoy diciendo que eso sea verdad, eso fue lo que la implicada dijo”, declaró el funcionario.

“Se identificó como alguien que venía a hacer prácticas y que venía mandada por un doctor”, reveló Figueroa Vega.

Informó que, desde hace algunas semanas, el Hospital General de Culiacán fue designado por autoridades como centro de atención para personas baleadas.