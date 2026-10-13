Culiacán
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Manifestación

Personal del IMSS en Sinaloa exige aumento salarial e insumos

Trabajadores exigen mejoras salariales y condiciones dignas para desempeñar sus labores y brindar atención médica a la población
Belem Angulo |
13/10/2026 15:50
13/10/2026 15:50

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó en Culiacán para exigir un incremento salarial del 10 por ciento, así como el abasto suficiente de insumos y mejores condiciones de infraestructura para atender a los derechohabientes.

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La movilización forma parte de un movimiento espejo de una protesta nacional, mediante la cual trabajadores del Seguro Social exigen mejoras salariales y condiciones dignas para desempeñar sus labores y brindar atención médica a la población.

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Entre sus principales demandas se encuentran el aumento salarial, la disponibilidad de insumos médicos y el mejoramiento de las instalaciones, con el propósito de contar con los recursos necesarios para atender a los pacientes.

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