$!Personas con discapacidad denuncian falta de apoyos para vivienda y abandono institucional en Culiacán

Leonardo Bermúdez Vázquez, integrante de este sector, afirmó que desde hace más de un año iniciaron una gestión para obtener un patrimonio, sin avances concretos.

Durante el “Encuentro con la Comunidad con Discapacidad”, realizado en el centro de la ciudad señalaron que, pese a compromisos previos del Gobierno estatal, no han recibido respuesta sobre la entrega de terrenos o casas.

Personas con discapacidad en Culiacán denunciaron la falta de apoyos para acceder a vivienda, así como rezagos en educación, empleo y atención institucional, durante un encuentro con la Senadora Imelda Castro Castro y el Diputado local Serapio Vargas Ramírez este viernes.

“Iniciamos esta lucha hace más de año y medio por tener derecho de un patrimonio... y hasta la fecha no se nos ha dado una respuesta”, expresó.

Recordó que el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya se comprometió con un grupo de alrededor de 40 personas a brindarles apoyo para vivienda.

Sin embargo, aseguró que el tema permanece sin seguimiento.

“¿En dónde queda esa promesa que nos hicieron por un patrimonio, por un terreno, por una vivienda?”, cuestionó.

También criticó que no exista un presupuesto específico para este sector, pese a que fue solicitado en el Congreso del Estado.

“La última reunión que tuvimos con la Diputada Tere Guerra nunca nos respondió esa pregunta, le pedimos que nos dijera solamente que nos diera un solo motivo por el cual no se nos podía aprobar a nosotros un presupuesto específicamente para viviendas, específicamente para personas con discapacidad”, dijo.

El activista señaló que, mientras otros grupos reciben apoyos, las personas con discapacidad siguen siendo relegadas.

“¿Acaso por tener una discapacidad valemos menos, merecemos menos oportunidades, o merecemos que se nos saque la vuelta, que no se nos voltee a ver, que no se nos dé nuestro lugar como un ciudadano más del estado de Sinaloa?”, reclamó.

Además, describió las dificultades diarias que enfrentan para cubrir necesidades básicas como renta, servicios y alimentación.

Por su parte, otro de los asistentes advirtió sobre rezagos en el acceso a la educación.

Señaló que un alto porcentaje de personas con discapacidad no concluye estudios básicos o superiores, lo que limita sus oportunidades laborales.

“A lo largo de los años, la educación para personas con discapacidad ha sido un total fracaso. Esas son las realidades que también duelen”, afirmó.

Añadió que, incluso quienes logran formarse profesionalmente, enfrentan barreras para acceder a empleos.

“Los problemas laborales, los problemas sociales como acceso a un trabajo, acceso a una vivienda, si somos críticos y analíticos, se pueden resolver desde la educación”.