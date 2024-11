$!Personas con discapacidad se manifiestan en el Congreso de Sinaloa por apoyo en materia de vivienda

Personas con discapacidad se manifestaron en el Congreso del Estado de Sinaloa, para solicitar apoyos referentes al acceso a la vivienda, así como a mejores condiciones laborales, que les faciliten una mejor calidad de vida.

Con el apoyo de la asociación civil, Nuvici, acudieron al Palacio Legislativo, pidieron tener acercamientos a fin de exponer sus propuestas, y solicitar un apoyo que pueda reflejarse en el presupuesto anual del 2025.

“Sus ingresos son muy bajos, el empleo, como le digo, no tienen patrón, no tienen un sueldo fijo, por ende no tienen seguridad social”.

“Aparte de que no se les da el empleo, la apertura, la escasez de oportunidades es increíble, incluso los que tienen acceso a ella, es muy difícil el acceso a la vivienda”, señaló René Soto, presidente de Nuvici.