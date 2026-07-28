Personas con discapacidad tendrán mayor acceso a programas de vivienda; Congreso aprueba dictamen

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó un dictamen que busca ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna para personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

El dictamen tiene como objetivo garantizar que las personas con algún tipo de discapacidad cuenten con las mismas oportunidades para acceder a los distintos programas de financiamiento para vivienda, en cualquiera de sus modalidades.

Asimismo, establece la promoción de políticas que faciliten el acceso a la vivienda, privilegiando a la población que se encuentra en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

El dictamen también establece que el Gobierno del Estado deberá destinar cada año recursos para la protección e integración social de las personas con discapacidad. Este presupuesto no podrá ser menor al aprobado para ese mismo fin en el ejercicio fiscal anterior.

Además, esos recursos deberán asignarse de manera independiente y no podrán formar parte del presupuesto destinado a los programas de vivienda popular, económica o de interés social.

Durante la segunda lectura del dictamen, Diputadas y Diputados coincidieron en que esta reforma representa un avance importante para garantizar mejores condiciones de vivienda a quienes más lo necesitan y fortalecer el acceso a este derecho para los sectores históricamente vulnerables.