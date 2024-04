Las personas trans necesitan tener seguridad, atención psicológica, médica y psiquiátrica para llevar una transición adecuada y digna, señaló la candidata a Diputación Federal por el Distrito 02, de Movimiento Ciudadano, Barbara Fox Mora, en exclusiva para Noticiero Noroeste.

¿Sería desde las instancias públicas? Es decir, ¿Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, o cómo sería?

“Sí sí, claro ¿Por qué una persona, una mujer trans no tiene las mismas oportunidades que las personas en diferente caso? ¿Por qué la palabra ‘trans’ sigue siendo tema en 2024?”.

Mencionó que la esperanza de vida de una persona que cambia su género es de 35 años, principalmente por crímenes de odio, negligencia médica y suicidio, por lo que agregó, que las personas trans también deben poder acceder a oportunidades de empleo que tengan condiciones laborales dignas.

Antes de ser la primera candidata trans en buscar un cargo a elección popular en Sinaloa, Barbara Fox ya era empresaria, influencer y activista.

En entrevista para Noroeste explicó que hace aproximadamente dos años fue invitada a participar en “Jóvenes en Movimiento”, un grupo juvenil del partido naranja en donde daba conferencias y pláticas en universidades.

“Como ya lo he mencionado, yo no tengo experiencia en la política, soy ciudadana... no tengo experiencia robando, no tengo experiencia mintiendo, no tengo experiencia queriéndome mantener en un puesto, no tengo experiencia de andar de un lado a otro, yo vengo aquí a construir”, manifestó.