“Desconocemos los motivos que tienen ellos para excluirnos a las organizaciones formalmente constituidas... desconocemos por qué la Secretaría de Pesca está actuando con favoritismo y excluyente, no hemos podido opinar ni de las fechas ni del planteamiento que traemos para trabajar en las riberas”, expuso Cuauhtémoc Castro Real, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la zona centro.

CULIACÁN._ Diferentes cooperativas pesqueras de Sinaloa acusaron ser excluidos por la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado, la cual aseguran que ha realizado varias reuniones de trabajo a las que no han sido invitados para tomar decisiones respecto al sector.

Por su parte, Juan Manuel Perea Parra, en representación de la Federación Boca del Río, de Guasave, reiteró la queja acerca de la discriminación que sufren por parte de las autoridades.

“Nosotros hemos hecho planteamientos, pero nada más ha llegado hasta ahí, no hemos sido tomados en cuenta para estar en las negociaciones... no tenemos información, y ese es el quejar de todos los representados, que nos están dañando mucho en ese sentido de que decimos ‘A ver, de qué está sirviendo que tú seas Federación, si no nos están informando nada’”, sostuvo.

“Tal vez si no fuéramos invitados a las reuniones, pero por algún medio de parte de la Secretaría fuéramos informados, aquí lo estuviéramos diciendo, pero ni siquiera somos tomados en cuenta para decir ‘¿Saben qué? No cupieron en la mesa pero fulanito les va a informar’”.

Por otro lado, Alberto Olivas, de la Cooperativa Ribereña, en Dautillos, exhortó a la Secretaría de Pesca a que mantenga la unidad dentro del sector y que les apoyen por igual a enfrentar las diferentes carencias que sufren los campos pesqueros.

“Los apoyos que antes teníamos ya se nos están acabando, no es justo que a una cooperativa de 200 socios nos den un motor, y a una que ni tiene permiso de camarón les están soltando motores, más que a nosotros”, manifestó.