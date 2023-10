“Un convenio o un rescate al Gobierno. A los agricultores les dan mucho dinero, dio miles de millones de pesos para el maíz y nosotros no somos menos que ellos, somos pescadores que producimos para el estado, producimos alimentos y queremos las mismas condiciones”, exigió.

Debido a la poca captación y venta de camarón en el territorio estatal, los pesqueros no han recibido una remuneración económica digna para recuperar las cooperativas, que actualmente están endeudadas.

Jesús Antonio Pereda López, presidente administrativo de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Guasave, manifestó preocupación por parte del gremio, ante la posibilidad de que embarguen su equipo de trabajo.

“Lo único que tenemos de valor son los equipos de pesca, la pangas y motores, imagínate que lleguen las situaciones a esos extremos, de que se embarguen las embarcaciones, ¿qué vamos a hacer los dirigente con ese mundo de gente sin que tengan que salir a la mar para llevar a su casa?”, mencionó.

De acuerdo a Pereda López, los trabajadores logran sacar hasta uno o dos kilos de camarón de tamaño pequeño durante las jornadas.

“Yo estoy en la pesca desde los 14 años y jamás me había tocado una situación tan horrible. Un día salimos y el que agarró un camaroncito ese día le fue bien, y el que no, ya no, pero ni para pagar las cuentas, ni la gasolina”, sostuvo.

Por otro lado, está la decadencia en el precio del camarón por las importaciones de Centroamérica, así como cargas del marisco que están de contrabando por Ecuador, aseguró Jesús Antonio Pereda López.

“Ha estado entrando, tiene muchos años y allá producen mucho más barato que nosotros, y es irredituable el camarón a cómo lo están pagando ahorita, no se paga un peso, no se saca ni para la gasolina, ni el lonche de los pescadores”, declaró.

Ante ello, solicitan a Rocha Moya que encabece la solicitud para cesar las importaciones de camarón, gestión que compete al Gobierno federal.

“Que nos ayude ante el Gobierno federal porque no le compete al estado, es del Gobierno federal las importaciones ante las dependencias de Senasica, Cofepris, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Conapesca, aduanas, Hacienda, que él encabece las negaciones”, señaló.

Dependiendo del tamaño del camarón, los productores venden el kilo entre 30 y 70 pesos, una caída de 50 por ciento en relación al año pasado.