La batalla de este año no solamente trae los desafíos del poco camarón que se logra capturar, sino también que este es muy pequeño para ser recibido por las cooperativas, pues los grandes compradores buscan un ejemplar de mayor tamaño.

“No tiene precio, aparte el de la bahía está chiquillo. Están pagando a 30 pesos el kilo y la cooperativa no recibe”, lamenta don Tomás, pescador de Dautillos con más de 40 años de experiencia.

“Tenemos que sacar para comer”, dice don Tomás, resignado.

El pescador muestra los camarones que logró sacar hoy. Es casi mediodía y regresa al muelle de Dautillos con una cubeta de 19 litros con poco más de la mitad de camarones de 10 centímetros de largo, y flaquitos.

“Es que no llovió”, justifica cuando ve el tamaño de los camarones, como un consuelo interno que nace de la necesidad de decirse que no es su culpa, que sus cuatro décadas de pescador no pueden hacer nada contra el capricho de la naturaleza.