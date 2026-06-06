Pese a 14 días de violencia en Escuinapa, Gobernadora asegura que no ha recibido solicitudes de apoyo del Gobierno Municipal

A pesar de que Escuinapa acumula dos semanas de reportes por detonaciones de explosivos y balazos, la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que el Ayuntamiento no ha solicitado apoyos extraordinarios y que la comunicación con el Alcalde, Víctor Manuel Díaz Simental se mantiene de manera permanente.

La Mandataria estatal sostuvo que su administración recibe información constante sobre lo que ocurre en el municipio y que permanece atenta a cualquier situación que se presente.

“Así es con el alcalde de Escuinapa, siempre estamos en comunicación en relación a los hechos que ocurren en el municipio. No ha solicitado nada por el momento, estamos al pendiente de él y cualquier cosa que se suscita allá”, declaró.

Habitantes de Escuinapa han denunciado durante 14 días consecutivos detonaciones de arma de fuego y explosivos, principalmente durante las noches.

Tan solo entre el jueves y viernes se reportaron más de una decena de explosiones, mientras que uno de los episodios más graves se registró a finales de mayo, cuando las detonaciones alcanzaron las instalaciones del IMSS-Bienestar y del Hospital General.

Además, el pasado 3 de junio fue atacado el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, tras un operativo de aseguramiento de armamento.