$!Pese a Buen Fin, no levantan ventas en el centro de Culiacán

Aunque el Centro de Culiacán registra movimiento comercial durante el segundo día de El Buen Fin, las ventas no han cumplido las expectativas de algunos comerciantes, particularmente de quienes trabajan en el comercio ambulante. Durante un recorrido realizado la mañana de este sábado por el primer cuadro de la ciudad, se observó un flujo constante de vehículos, así como establecimientos con promociones y descuentos en artículos como ropa y maquillaje.

En las calles también comienza a mezclarse la mercancía propia de la temporada. En los puestos se ofrecen artículos para los festejos del 20 de noviembre, como sombreros, vestuarios de adelitas y accesorios que simulan cartuchos y carrilleras, mientras que otros negocios ya exhiben pinos navideños, luces y juguetes. Sin embargo, para algunos vendedores, el movimiento en las calles no se ha traducido en mejores ingresos.

María, comerciante ambulante que tiene alrededor de ocho años trabajando en el centro, señaló que las ventas durante esta edición de El Buen Fin han sido particularmente bajas, incluso en comparación con las del año pasado. “La verdad no ha sido lo que hemos esperado. Esperemos que hoy se componga, porque la verdad está pésima la venta, no hay venta para nosotros”, comentó.

Explicó que para esta temporada surtieron principalmente playeras, ropa para el frío, trajes de manta, perfumes, productos de cuidado personal y pijamas, mercancía que esperan colocar durante noviembre y diciembre.

No obstante, parte de los artículos que ofrecen corresponde a inventario de años anteriores, pues las bajas ventas también han limitado la posibilidad de renovar completamente sus productos. La comerciante consideró que las condiciones económicas han afectado considerablemente su actividad, al grado de que lo obtenido apenas alcanza para cubrir los gastos básicos y volver a surtir mercancía.