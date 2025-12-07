Pese a buenas ventas decembrinas, comercios no alcanzarán niveles previos a la crisis de seguridad en Culiacán

Aunque diciembre pudiera llegar a ventas del 80 por ciento, el sector apenas alcanzaría la mitad de la capacidad económica que tenía en 2023, antes de la crisis de seguridad, señaló Oscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

Explicó que la crisis de inseguridad que comenzó el año pasado dejó efectos directos en el comercio local, entre ellos el cierre de más de 2 mil negocios.

Señaló que los establecimientos que continuaron operando lo hicieron con disminución de ingresos, incrementos en sus compromisos financieros y una demanda inestable.

“Nosotros estamos buscando un alcance de ventas en diciembre hasta del 80 por ciento, un alcance de ventas. Sin embargo, hay que precisar que en nosotros de alguna manera queremos llegar como al 50 por ciento de capacidades económicas como la que teníamos en el 2023.

“Llegar al 50 por ciento de capacidad económica del 2023 antes de la crisis de seguridad que generó esta crisis económica. ¿Qué significa? las ventas nos van a aumentar este y aunque las subamos a un 80, aunque suban a un 100 por ciento no estaríamos llegando ni a la mitad del 2023”, destacó.

Indicó que varios comerciantes se encuentran en moratoria de pagos, debido a que priorizaron mantener abiertos sus negocios durante los meses recientes.

Mencionó que existen adeudos relacionados con créditos adquiridos este año y con apoyos del programa Red Fosin, los cuales podrían regularizarse dependiendo del comportamiento de las ventas en diciembre y enero.

“Esperemos de que podamos sacar algo en diciembre para poder aportar o en el mes de enero, en adelante. Sin embargo, si las condiciones no se dan, pues estaríamos de alguna manera incumpliendo y muchos más que esperemos no pues estarían cerrando sus negocios en el mes de enero”.

Sánchez Beltrán agregó que enero será un mes complejo para el sector, pues varios negocios podrían evaluar su continuidad dependiendo de los ingresos obtenidos en diciembre.

“Enero es un mes muy difícil, muy crítico para nosotros y este enero va a ser mucho más, no va a ser una cuesta enero, va a ser una barranca de enero porque muy posiblemente no tengamos los resultados que estamos esperando”.

“Ciertamente ahora en diciembre ha habido ventas de alguna manera, cierta movilidad de los ciudadanos, ha habido ventas, no las suficientes, pero sí para poder avanzar y esperamos que esta misma línea continúe”.