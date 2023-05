Culiacán ha alcanzado temperaturas máximas de hasta 42 grados en los últimos días y hasta el momento no hay registro de golpes de calor entre sus habitantes, informó el director de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros.

El domingo empezaron las temperaturas de más de 40 grados en Culiacán, con una sensación térmica de 46 grados; este lunes por la tarde aumentó dos grados.

“No hemos tenido algún tipo de circunstancia de emergencia por insolación”, confirmó el funcionario.

Sin embargo, las altas temperaturas ponen en riesgo a la población, por lo que Mendoza Ontiveros recomendó seguir algunas indicaciones.

“Siempre estar bien hidratados, mantenerse a la sombra, no salir si no es un tema de vital importancia cuando se esté en extremas temperaturas, tener cuidado con las personas adultas mayores que no se expongan a este calor”, puntualizó.



Altas temperaturas

El 21 de mayo, el geofísico y meteorólogo, Juan Espinosa Luna, informó en su cuenta de Facebook que las temperaturas rondaban los 40 y 43 grados en el estado, con una sensación térmica mayor a los 46.