Pese a los reportes de bloqueos en diversos sectores de Culiacán registrados este jueves, el director de Vialidad y Transportes, Miguel Loaiza Pérez no pudo confirmar si está suspendido o no el servicio de transporte público en el municipio.

En llamada telefónica, comentó que ha estado recibiendo decenas de llamadas pero que está tratando de ponerse en contacto con los líderes aliancistas y permisionarios para que no se suspenda el servicio.

“No he podido llegar al centro para ver lo que me está preguntando, para allá voy a ver eso y estoy hablando a los dirigentes de transporte urbano para que se preste el servicio, para que no se suspenda”.

En ese sentido, mencionó que en toda la ciudad hay un caos por el tráfico vehicular, pero que está revisando el tema, aunque consideró que la población puede decidir si esperará a la ruta de camión o utilizar otro medio de transporte.

El líder de la Unión de Locatarios del Centro, Óscar Sánchez Beltrán, advirtió en un video difundido a través de redes sociales que la tarde del jueves decenas de personas quedaron varadas en el centro de Culiacán, debido a que las rutas de camión se habían desviado.

Hasta el momento, hay reportes de enfrentamientos entre civiles armados y militares en las inmediaciones del poblado Paredones, al norte del municipio de Culiacán.

Asimismo, hay registros de robo de camiones y quemas, para colocar bloqueos de carreteras.

Trabajadores de un empaque al norte de la ciudad confirmaron que civiles armados robaron camiones; en algunos videos compartidos en redes sociales se puede observar cómo hay columnas de humo en el cielo en la zona del Limón de los Ramos.