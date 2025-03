Pese a crisis de violencia, precio de vivienda en Sinaloa no baja

CULIACÁN._ Pese a la crisis de seguridad en Sinaloa, el costo de las viviendas no ha disminuido, ya que su precio se rige por el valor de los insumos de construcción del mercado nacional, apuntó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el estado, Daniel Félix Terán.

Sin embargo, Félix Terán señaló que se ha incrementado la oferta debido a que algunos desarrolladores se han quedado con inventario de viviendas debido a cancelaciones por parte de los compradores.

“Nos regimos por el costo de los insumos a nivel nacional el acero, el concreto y todos los insumos para la construcción no son en particular del municipio de Culiacán son precios nacionales, entonces sigue costando lo mismo la construcción de vivienda por lo tanto el precio no baja”, explicó.

“Lo que sí está sucediendo es la oferta es decir todo aquel desarrollador que de una u otra manera se quedó con inventario de viviendas por aquellos clientes que se les perfilaron o que hicieron cancelación de la vivienda antes de firmarla. Esa vivienda que está en inventario el desarrollador lo que está haciendo es incentivar que se mueva o venderla, entonces ahí es donde está viendo ofertas o descuentos, más no quiere decir que la vivienda esté bajando de precios”, detalló.

Subrayó que en Culiacán, se detuvo la construcción de vivienda residencial debido a la crisis de violencia que enfrenta la ciudad. No obstante, la vivienda social y la vivienda media continúan con un buen nivel de colocación, al representar una necesidad básica para la población.

“El desarrollador ahorita por los costos de la tierra, por el tema de los tiempos de gestión, impuestos, derechos la vivienda llega a un precio entonces la mayoría del desarrollador ahorita está en la vivienda media lo que se detuvo mucho en Culiacán fue la vivienda residencial por la situación de violencia que estamos experimentando”, dijo.

Destacó que Sinaloa enfrenta un déficit de alrededor de 270 mil viviendas, y el 70 por ciento de esta necesidad corresponde a vivienda de interés social. En este contexto, señaló que los programas federales de vivienda representan una oportunidad para atender a esta población y mejorar su acceso a un hogar digno.