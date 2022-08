El Secretario de Salud estatal recibió la denuncia sobre una mujer que fue captada con lesiones en los brazos, similares a las que provoca la viruela del mono, sin embargo no hay un reporte oficial sobre un nuevo caso de la enfermedad en Sinaloa.

“Sí nos llegaron las imágenes por la noche, sin embargo solamente nos pasaron imágenes. Se ve una unidad un automóvil blanco en el fondo pero no se ven ni siquiera las placas”, dijo.

“Llama mucho la atención que hay unas lesiones muy francas en los brazos, pero anda sin mangas, se ve francamente, sin embargo no tenemos, no ha habido un reporte sobre eso y no hay una manera en este momento de decir, de ir a preguntar o algo, solamente nos llegaron las imágenes”.

Explicó que se comunicó a la Secretaría de Salud estatal la persona que presuntamente tomó la fotografía.

“Pero no nos da mayor información. Solamente la vieron, tomaron la foto, les pedimos placas de la unidad, tampoco, entonces no nos dan algo más con que rastrear a la persona”, expuso.

González Galindo confirmó la denuncia ante la pregunta de un medio de comunicación local a quien también le hicieron llegar la fotografía.

Enfatizó el Secretario que lo ideal es que las personas que tengan este tipo de lesiones lo informe a las autoridades.

También señaló que es de llamar la atención que se trate de una mujer la que presenta las lesiones ya que entre el 95 y 98 por ciento de los casos que han detectado de viruela del mono son hombres.

¿CUÁNTOS CASOS VAN EN SINALOA?En Sinaloa sólo han confirmado un caso de viruela símica, fue dado a conocer el pasado 16 de junio. Se trata de un hombre que viajó a Ciudad de México y Guadalajara quien presentó síntomas ocho días después de su regreso a Culiacán. El paciente permaneció aislado en su casa y fue dado de alta hace una semana.